À la découverte du braille, Médiathèque de Châtenay-Malabry, Châtenay-Malabry

Informations pratiques

À la découverte du braille Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque de Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine

10 personnes à partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Atelier à la découverte du braille : éveil ludique et tactile pour brailler fort !

L’association Percevoir nous fait découvrir une autre approche de la lecture. S’initier au braille, code tactile que tout le monde peut apprendre. Changer de regard sur le handicap, en lisant avec les doigts les yeux fermés. Les participants repartent chacun avec cette expérience de lire sans utiliser la vue, et avec leur prénom écrit en braille.

Médiathèque de Châtenay-Malabry 7/9 rue des Vallées 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 87 69 80 https://www.mediatheque-chatenaymalabry.net/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.espace-citoyens.net/e-chatenay-malabry/espace-citoyens/Home/AccueilPublic »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 41 87 69 80 »}] Bus 294 et 412 : Arrêt Petit-Châtenay ou Rue des Vignes

Tramway T10 : Arrêt Petit-Châtenay

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