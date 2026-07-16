À la découverte du braille, Médiathèque de Châtenay-Malabry, Châtenay-Malabry
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Châtenay-Malabry · Châtenay-Malabry
Informations pratiques
À la découverte du braille Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque de Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine
10 personnes à partir de 8 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Atelier à la découverte du braille : éveil ludique et tactile pour brailler fort !
L’association Percevoir nous fait découvrir une autre approche de la lecture. S’initier au braille, code tactile que tout le monde peut apprendre. Changer de regard sur le handicap, en lisant avec les doigts les yeux fermés. Les participants repartent chacun avec cette expérience de lire sans utiliser la vue, et avec leur prénom écrit en braille.
Médiathèque de Châtenay-Malabry 7/9 rue des Vallées 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 87 69 80 https://www.mediatheque-chatenaymalabry.net/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.espace-citoyens.net/e-chatenay-malabry/espace-citoyens/Home/AccueilPublic »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 41 87 69 80 »}] Bus 294 et 412 : Arrêt Petit-Châtenay ou Rue des Vignes
Tramway T10 : Arrêt Petit-Châtenay
Biblis en folie 2026
©Ministère de la culture
À voir aussi à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine)
- Heure du conte sensorielle, Médiathèque de Châtenay-Malabry, Châtenay-Malabry 2 octobre 2026
- Conférence dansée, Bibliothèque Louis Aragon, Châtenay-Malabry 2 octobre 2026
- Ciné sens, Médiathèque de Châtenay-Malabry, Châtenay-Malabry 2 octobre 2026
- Histoires et comptines, Médiathèque de Châtenay-Malabry, Châtenay-Malabry 3 octobre 2026
- Stand des éditeurs ZTL-ZéTooLu, Médiathèque de Châtenay-Malabry, Châtenay-Malabry 3 octobre 2026