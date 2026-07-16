Heure du conte sensorielle, Médiathèque de Châtenay-Malabry, Châtenay-Malabry

Informations pratiques

Heure du conte sensorielle Vendredi 2 octobre, 18h15 Médiathèque de Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine

20 enfants de 6-8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:15:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:15:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Heure du conte sensorielle

Un moment conté qui fait appel à vos sens. Les bibliothécaires vous invitent à passer un moment dans tous les sens.

Médiathèque de Châtenay-Malabry 7/9 rue des Vallées 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 87 69 80 https://www.mediatheque-chatenaymalabry.net/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.espace-citoyens.net/e-chatenay-malabry/espace-citoyens/Home/AccueilPublic »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 41 87 69 80 »}] Bus 294 et 412 : Arrêt Petit-Châtenay ou Rue des Vignes

Tramway T10 : Arrêt Petit-Châtenay

Biblis en folie 2026

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