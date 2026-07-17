Histoires et comptines, Médiathèque de Châtenay-Malabry, Châtenay-Malabry

Informations pratiques

Histoires et comptines Samedi 3 octobre, 11h15 Médiathèque de Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine

8 enfants et apporter un tapis, pour les moins de 3 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T11:15:00+02:00 – 2026-10-03T11:45:00+02:00

Fin : 2026-10-03T11:15:00+02:00 – 2026-10-03T11:45:00+02:00

Histoires et comptines

Des ateliers Histoires & Comptines Signées par la Compagnie Maya. Des histoires en mains et en voix, contées, chantées, signées, accompagnées de quelques accessoires… et le voyage commence ! La Langue des signes et son imaginaire nous emportent dans la magie des histoires. La conteuse ponctue les mots-clés par des signes (issus de la Langue des signes française) pour que voix et gestes se mêlent.

Venez découvrir notre jolie sélection d’albums jeunesse et de comptines pour un atelier à partager en famille empli de douceur, d’images et de rêves !

Médiathèque de Châtenay-Malabry 7/9 rue des Vallées 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 87 69 80 https://www.mediatheque-chatenaymalabry.net/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 87 69 80 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.espace-citoyens.net/e-chatenay-malabry/espace-citoyens/Home/AccueilPublic »}] Bus 294 et 412 : Arrêt Petit-Châtenay ou Rue des Vignes

Tramway T10 : Arrêt Petit-Châtenay

Biblis en folie 2026

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