Histoires et comptines, Médiathèque de Châtenay-Malabry, Châtenay-Malabry
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Châtenay-Malabry · Châtenay-Malabry
Informations pratiques
Histoires et comptines Samedi 3 octobre, 11h15 Médiathèque de Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine
8 enfants et apporter un tapis, pour les moins de 3 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T11:15:00+02:00 – 2026-10-03T11:45:00+02:00
Fin : 2026-10-03T11:15:00+02:00 – 2026-10-03T11:45:00+02:00
Histoires et comptines
Des ateliers Histoires & Comptines Signées par la Compagnie Maya. Des histoires en mains et en voix, contées, chantées, signées, accompagnées de quelques accessoires… et le voyage commence ! La Langue des signes et son imaginaire nous emportent dans la magie des histoires. La conteuse ponctue les mots-clés par des signes (issus de la Langue des signes française) pour que voix et gestes se mêlent.
Venez découvrir notre jolie sélection d’albums jeunesse et de comptines pour un atelier à partager en famille empli de douceur, d’images et de rêves !
Médiathèque de Châtenay-Malabry 7/9 rue des Vallées 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 87 69 80 https://www.mediatheque-chatenaymalabry.net/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 87 69 80 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.espace-citoyens.net/e-chatenay-malabry/espace-citoyens/Home/AccueilPublic »}] Bus 294 et 412 : Arrêt Petit-Châtenay ou Rue des Vignes
Tramway T10 : Arrêt Petit-Châtenay
Biblis en folie 2026
©CieMAYA
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