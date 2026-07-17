Conférence dansée, Bibliothèque Louis Aragon, Châtenay-Malabry

Informations pratiques

Conférence dansée Vendredi 2 octobre, 18h30 Bibliothèque Louis Aragon Hauts-de-Seine

30 personnes à partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Conférence dansée

autour du travail de Difé Kako suivi d’une séance de dédicaces du livre « Danse avec la DDASS » avec Chantal Loïal. Venez découvrir un beau parcours de vie. Parallèlement à ses activités de chorégraphe et de danseuse, Chantal Loïal n’a de cesse de transmettre son savoir et sa passion. Elle le fait avec un dynamisme et un enthousiasme intacts. Elle a obtenu en 2008 son diplôme d’Etat de danse contemporaine au CND de Pantin.

Bibliothèque Louis Aragon Place Léon Blum, 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 La Butte Rouge Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 31 23 13 https://www.mediatheque-chatenaymalabry.net/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.espace-citoyens.net/e-chatenay-malabry/espace-citoyens/Home/AccueilPublic »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 46 31 23 13 »}]

Biblis en folie 2026

© Willy Vainqueur