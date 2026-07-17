Stand des éditeurs ZTL-ZéTooLu, Médiathèque de Châtenay-Malabry, Châtenay-Malabry

Informations pratiques

Stand des éditeurs ZTL-ZéTooLu Samedi 3 octobre, 13h00 Médiathèque de Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T13:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T13:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Stand des éditeurs ZTL-ZéTooLu

Maison indépendante nantaise de neuf ans, elle est spécialisée en lecture confortable, et a à cœur de proposer des ouvrages accessibles à tous, de 2 ans jusqu’aux ados/adultes.

Son ambition : aplanir les difficultés de lecture pour que les livres soient toujours synonymes de plaisir, d’émerveillement et d’épanouissement. Leurs livres sont adaptés aux personnes dyslexiques, allophones, ayant des troubles de l’attention (TDA/H) ou encore aux primolecteurs qui pourraient avoir besoin d’un petit coup de pouce pour voyager entre les pages en toute sérénité. Ouvrages bilingues français-anglais, bonus recettes, météo des sentiments ou interviews, nos lecteurs ne sont pas au bout de leurs surprises… Et cela à un prix tout doux pour que chacun puisse accéder à la culture !

Médiathèque de Châtenay-Malabry 7/9 rue des Vallées 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 87 69 80 https://www.mediatheque-chatenaymalabry.net/ Bus 294 et 412 : Arrêt Petit-Châtenay ou Rue des Vignes

Tramway T10 : Arrêt Petit-Châtenay

Biblis en folie 2026

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