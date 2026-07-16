AGENDA · Châtenay-Malabry
Ciné sens, Médiathèque de Châtenay-Malabry, Châtenay-Malabry
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque de Châtenay-Malabry · Châtenay-Malabry
Informations pratiques
Ciné sens Vendredi 2 octobre, 19h00 Médiathèque de Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine
à partir de 8 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00
Ciné sens
Partons à la découverte du cinéma autrement. Par la projection de petits films, découvrons l’audiodescription, un procédé audio qui apporte aux personnes malvoyantes ou aveugles, des éléments sur ce qui se passe à l’image et que le son, à lui seul, ne permet pas de percevoir.
Médiathèque de Châtenay-Malabry 7/9 rue des Vallées 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 87 69 80 https://www.mediatheque-chatenaymalabry.net/ Bus 294 et 412 : Arrêt Petit-Châtenay ou Rue des Vignes
Tramway T10 : Arrêt Petit-Châtenay
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