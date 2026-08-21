A la découverte du « Dictionnaire de Trévoux » et du « Journal de Trévoux », Espace culturel La Passerelle, pavillon des arts (entrée cinéma), Trévoux

Informations pratiques

A la découverte du « Dictionnaire de Trévoux » et du « Journal de Trévoux » 19 et 20 septembre Espace culturel La Passerelle, pavillon des arts (entrée cinéma) Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Redécouvrez l’histoire fascinante des Mémoires et du célèbre Dictionnaire de Trévoux. Véritables monuments intellectuels, ces ouvrages ont joué un rôle important dans l’histoire scientifique et culturelle Vous pourrez explorer l’édition de 1752 du Dictionnaire de Trévoux : l’évolution de la langue et de la société à travers des mots ciblés, l’évolution du sens des mots, de la perception des femmes.

Organisé par l’association ASTRID

Espace culturel La Passerelle, pavillon des arts (entrée cinéma) 3, place de la passerelle, 01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Trévoux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes http://www.espaceculturel-lapasserelle.fr/venir_au_carre_patrimoines.html L’espace culturel La Passerelle, architecture contemporaine intégrée à l’hôpital historique de Trévoux, comprend la médiathèque, le cinéma, le Carré Patrimoines et l’école de musique. Installée dans le Pavillon des arts, la salle d’exposition accueille des expositions temporaires sur une surface de 85 m². Peinture, sculpture, photo, patrimoine, architecture… Les expositions sont variées. Pour cette rentrée, elle a été investie par le Pays d’art et d’histoire qui propose aux visiteurs de porter un nouveau regard sur le patrimoine bâti en pisé qui les entoure.

Redécouvrez l’histoire fascinante des Mémoires et du célèbre Dictionnaire de Trévoux. Véritables monuments intellectuels, ces ouvrages ont joué un rôle important dans l’histoire scientifique et Vous…

©Astrid