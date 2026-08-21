Apothicairerie, Espace culturel La Passerelle – Carré Patrimoines, Trévoux

Informations pratiques

Apothicairerie 19 et 20 septembre Espace culturel La Passerelle – Carré Patrimoines Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le Pays d’art et d’histoire Trévoux Dombes Saône Vallée ainsi que la fameuse apothicairerie de l’hôpital, ses boiseries en chêne restaurées et sa collection de 119 pots en faïence, classée au titre des monuments historiques.

Le samedi à 11h, 12h, 13h, 15h, 16h et 17h : initiez-vous aux mystères de l’apothicaire : outils, plantes médicinales et savoir-faire d’autrefois, avant de composer votre tisane en famille.

Samedi 10h-13h30 et 14h30-17h30 et dimanche 10h-12h / 14h-18h

Gratuit

Organisé par le Pays d’art et d’histoire Trévoux Dombes Saône Vallée

Espace culturel La Passerelle – Carré Patrimoines 3, place de la Passerelle, 01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Trévoux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 81 91 89 60 http://www.espaceculturel-lapasserelle.fr/carre_patrimoines.html

Découvrez le Pays d’art et d’histoire Trévoux Dombes Saône Vallée ainsi que la fameuse apothicairerie de l’hôpital, ses boiseries en chêne restaurées et sa collection de 119 pots en faïence, classée …

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