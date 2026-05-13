À la découverte du Grand salon habituellement fermé au public, Hôtel des Invalides – Musée de l’armée, Paris
À la découverte du Grand salon habituellement fermé au public, Hôtel des Invalides – Musée de l’armée, Paris samedi 23 mai 2026.
À la découverte du Grand salon habituellement fermé au public Samedi 23 mai, 19h00 Hôtel des Invalides – Musée de l’armée Paris
18 personnes maximum simultanément. Grand Salon : accès par les galeries de la cour d’honneur, niveau 1.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
À la découverte de lieux habituellement fermés au public
Explorez librement un espace d’exception, habituellement fermé au public : le grand salon, ancienne salle du conseil où vous pourrez profiter d’une superbe perspective, d’un côté sur le Dôme doré des Invalides et, de l’autre, sur l’esplanade des Invalides.
Informations pratiques
En continu de 19h-23h – accès dans la limite des places disponibles
Grand Salon : accès par les galeries de la cour d’honneur, niveau 1
Hôtel des Invalides – Musée de l’armée 129 rue de Grenelle, 75007 Paris, France Paris 75007 Quartier des Invalides Paris Île-de-France 0144423877 https://www.musee-armee.fr Le musée de l’Armée se situe en l’Hôtel national des Invalides. Monument historique aujourd’hui, il a été édifié sur ordre de Louis XIV pour accueillir vétérans et soldats blessés de ses campagnes. Chef d’œuvre du style classique, grandiose, sobre et élégant, il est aujourd’hui un des grands monuments touristiques parisiens. Son célèbre Dôme doré abrite le tombeau de Napoléon Ier. Le musée de l’Armée occupe une vaste partie des Invalides. Il conserve et présente au public un ensemble exceptionnel d’œuvres et d’objets relatifs à l’histoire militaire de la France, depuis le Moyen Age jusqu’au XXIe siècle, qui en font un des principaux musées d’art et d’histoire militaire au monde. Métro La Tour-Maubour, Varenne, Invalides. RER C Invalides. Parking, stations de Vélib’ et de taxis à proximité. En voiture : Rond-point du Bleuet de France.
Visite libre exceptionnelle du Grand Salon
© Paris, musée de l’Armée
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