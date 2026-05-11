Lille

A la découverte du musée des enfants Pour les 6-10 ans

Place de la République (Lille) Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 23:45:00

Date(s) :

2026-05-23

A l’occasion de l’ouverture du musée des enfants, un programme spécial pour les 6-10 ans les emmènera à la découverte de la nature à travers les collections.

Un médiateur sera à votre disposition pour vous guider dans ce nouvel lieu et un espace de lecture et de détente sera en libre accès dans l’atrium pour lire en famille, confortablement installé dans un transat.

Un atelier créatif et amusant en continu tout public conçu en lien avec le Musée des Enfants sera accessible dans l’atrium.

A l’occasion de l’ouverture du musée des enfants, un programme spécial pour les 6-10 ans les emmènera à la découverte de la nature à travers les collections.

Un médiateur sera à votre disposition pour vous guider dans ce nouvel lieu et un espace de lecture et de détente sera en libre accès dans l’atrium pour lire en famille, confortablement installé dans un transat.

Un atelier créatif et amusant en continu tout public conçu en lien avec le Musée des Enfants sera accessible dans l’atrium. .

Place de la République (Lille) Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 06 78 00

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English :

To mark the opening of the Children?s Museum, a special program for 6-10 year-olds will take them on a discovery of nature through the collections.

A mediator will be on hand to guide you through the new space, and a reading and relaxation area will be freely accessible in the atrium, where you can read with your family from the comfort of a deckchair.

A creative and fun workshop for all ages, designed in conjunction with the Musée des Enfants, will be available in the atrium.

L’événement A la découverte du musée des enfants Pour les 6-10 ans Lille a été mis à jour le 2026-05-07 par Hauts-de-France Tourisme