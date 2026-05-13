À la découverte du musée des enfants / Pour les 6-10 ans, Palais des beaux-arts, Lille

À la découverte du musée des enfants / Pour les 6-10 ans Samedi 23 mai, 18h00 Palais des beaux-arts Nord

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:45:00+02:00

À l’occasion de l’ouverture du musée des enfants, un programme spécial pour les 6-10 ans les emmènera à la découverte de la nature à travers les collections.

Un médiateur sera à votre disposition pour vous guider dans ce nouvel lieu et un espace de lecture et de détente sera en libre accès dans l’atrium pour lire en famille, confortablement installé dans un transat.

Un atelier créatif et amusant en continu tout public conçu en lien avec le Musée des Enfants sera accessible dans l’atrium.

Palais des beaux-arts Place de la République (Lille), 59000 Lille, France Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320067800 https://pba.lille.fr Les collections exceptionnelles du Palais des Beaux-Arts de Lille en font un musée de tout premier plan, en France et en Europe. De nombreux chefs-d’œuvre retracent un panorama complet de l’histoire de l’art, de l’Antiquité au XXe siècle. Parmi les points forts, citons la peinture flamande (Dirk Bouts, Rubens, Van Dyck), la Renaissance italienne (Donatello, dessins de Raphaël, etc.), la peinture espagnole (Goya, Greco) et l’art français du XIXe siècle (David, Delacroix, Monet, Rodin). Les plans-reliefs, maquettes des villes fortifiées construites sous Louis XIV, suscitent également la curiosité des visiteurs, venus parfois de loin pour voir ces objets uniques. De style néo-classique, le bâtiment joue aussi avec le contemporain en mariant la pierre, le béton et le verre. La programmation du musée est ouverte sur tous les champs artistiques et s’adresse à tous les publics (musique, danse, cinéma, théâtre, cultures urbaines…). En phase avec son temps et avec les attentes du visiteur d’aujourd’hui, le Palais des Beaux-Arts s’est lancé dans un vaste programme de transformations (2016 – 2020) qui renouvelle l’expérience de visite en offrant de nouveaux espaces de confort, de consultation et de médiation grâce notamment à des technologies innovantes.

À l’occasion de l’ouverture du musée des enfants, un programme spécial pour les 6-10 ans les emmènera à la découverte de la nature à travers les collections.

©PBA