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Éveil musical à la bibliothèque, Médiathèque Vieux-Lille, Lille

Éveil musical à la bibliothèque, Médiathèque Vieux-Lille, Lille

Éveil musical à la bibliothèque, Médiathèque Vieux-Lille, Lille mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Vieux-Lille

Adresse : /27 place Louise de Bettignies

Ville : 59800 Lille

Département : Nord

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Tarif : Sur réservation

Éveil musical à la bibliothèque Mercredi 13 mai, 10h30 Médiathèque Vieux-Lille Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T10:30:00+02:00 – 2026-05-13T11:00:00+02:00
Fin : 2026-05-13T10:30:00+02:00 – 2026-05-13T11:00:00+02:00

Un temps privilégié pour les 0-3 ans et leurs parents où l’on découvre les livres musicaux de la bibliothèque, où l’on manipule des petits instruments pour s’éveiller en musique. Jeux et comptines permettront de passer un moment de complicité en famille.

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Jeux musicaux et jeux de mots (pour les 0-3 ans) !

BML_2025

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