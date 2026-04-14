Éveil musical à la bibliothèque, Médiathèque Vieux-Lille, Lille

Éveil musical à la bibliothèque Mercredi 13 mai, 10h30 Médiathèque Vieux-Lille Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T10:30:00+02:00 – 2026-05-13T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-13T10:30:00+02:00 – 2026-05-13T11:00:00+02:00

Un temps privilégié pour les 0-3 ans et leurs parents où l’on découvre les livres musicaux de la bibliothèque, où l’on manipule des petits instruments pour s’éveiller en musique. Jeux et comptines permettront de passer un moment de complicité en famille.

Médiathèque Vieux-Lille /27 place Louise de Bettignies Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 55 75 90 »}, {« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/bml/doc/CALENDAR/11760/eveil-musical-entre-les-livres »}]

Jeux musicaux et jeux de mots (pour les 0-3 ans) !

BML_2025