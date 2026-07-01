À la découverte du parc du château Balet, Château de Balet, Castillonnès

Informations pratiques

À la découverte du parc du château Balet 19 et 20 septembre Château de Balet Lot-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Profitez d’une visite libre du parc du château et découvrez ce cadre paysager propice à la promenade et à la détente.

À noter que le château ne sera exceptionnellement pas ouvert au public durant cette manifestation.

Château de Balet Route du Balet, 47330 Castillonnès Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 32 77 27 40 Promenades dans le parc du Chateau de Balet Parking dans un champ à côté de l’entrée du chateau.

Visite libre du parc du chateau. Notez que le chateau même ne sera pas ouvert au publique.