À la découverte du patrimoine et des jardins., Le Verger du Tour d’Horloge, Carvin

Informations pratiques

À la découverte du patrimoine et des jardins. Dimanche 20 septembre, 10h00 Le Verger du Tour d’Horloge Pas-de-Calais

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

En 2026, ascension du terril pour une vue imprenanble sur Carvin !

Rendez-vous au Jardin partagé Le Verger du Tour d’Horloge, rue du Puits à carvin, pour le départ.

Cultiver son espace vert, c’est possible dans les jardins partagés. Découvrez comment créer un jardin partagé et les lieux où les retrouver à Carvin. Vous serez emmenés par quelques jardiniers qui vous parageront leur passion du jardinage.

Le jardin partagé est un espace vert cultivé et animé par les habitants. C’est un lieu de vie ouvert sur le quartier qui favorise les rencontres entre générations et entre cultures. Géré par des riverains, il facilite les relations entre les différents lieux de vie : écoles, maisons de retraite, autres jardins partagés …

Jardiner à Carvin est un héritage du passé agricole de la commune. C’est une tradition qui perdure et qui a traversé l’ère de l’exploitation minière. Les mineurs avaient parfois la chance d’avoir un jardin autour de leur coron. Ils pouvaient aussi cultiver des parcelles de « jardins ouvriers ». Cet espace de nature en ville incite à la détente et à la contemplation du vivant. C’est aussi une lieu ou s’expriment les solidarités entre les habitants.

Aspects pratiqes : prévoir chaussures confortables ainsi que des vêtements adaptés en fonction de la météo.

Le Verger du Tour d’Horloge Rue du puits, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « cesec@carvin.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 21 7476 00 »}]

Rando découverte jusqu’au sommet de Carvin, proposée par le collectif des jardiniers du CESEC ! Journées Européennes du patrimoine Jardins paratagés

Mairie de Carvin