À la découverte du phare de Walde, Batterie d’Oldenburg, Calais
samedi 19 septembre 2026 · Batterie d'Oldenburg · Calais
Informations pratiques
À la découverte du phare de Walde 19 et 20 septembre Batterie d’Oldenburg Pas-de-Calais
Durée : 2 heures. Maximum 25 personnes. Prévoir des chaussures de marche.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Depuis 2022, le phare de Walde est inscrit aux Monuments historiques avec vœu de classement. Frédéric Lesur, ancien officier de la Marine marchande, décrira, au fil de la randonnée, l’histoire, la structure, le fonctionnement et l’environnement de ce phare hors du commun qu’il s’agit urgemment de préserver.
Rendez-vous Batterie d’Oldenburg.
Association Environnement et Patrimoines du Calaisis (EPAC)
Batterie d’Oldenburg Chemin des Dunes, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « inscriptions@pharedewalde.com »}]
Depuis 2022, le phare de Walde est inscrit aux Monuments historiques avec vœu de classement. Frédéric Lesur, ancien officier de la Marine marchande, décrira, au fil de la randonnée, l’histoire, la le…
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