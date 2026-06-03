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À la découverte du souci au Jardin Charbon Vert Jardin Charbon Vert Paris

À la découverte du souci au Jardin Charbon Vert Jardin Charbon Vert Paris

À la découverte du souci au Jardin Charbon Vert Jardin Charbon Vert Paris samedi 20 juin 2026.

Lieu : Jardin Charbon Vert

Adresse : Rue du Pré

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : <p>Pour réserver votre place : jardincharbonvert@gmail.com</p>

Rejoignez-nous pour une parenthèse nature et des trésors orange ! Rendez-vous le samedi 20 juin entre 16h et 18h au jardin partagé Charbon Vert ! Le passage est libre : vous venez quand vous voulez dans ce créneau pour découvrir le souci (calendula) et ses bienfaits.

Pour faire de la place au nouveau potager, nous vidons la parcelle et partageons ses trésors orange.

Vous repartirez gratuitement avec des graines, des pétales séchés et des plantes entières à replanter chez vous !

Inscription obligatoire : l’inscription est nécessaire car nous limitons l’accueil à 10 personnes.

Envie d’un moment au vert ? Passez nous voir le samedi 20 juin pour découvrir le souci (calendula) et repartir avec des trésors orange !
Le samedi 20 juin 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit

Pour réserver votre place : jardincharbonvert@gmail.com

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T16:00:00+02:00_2026-06-20T18:00:00+02:00

Jardin Charbon Vert Rue du Pré  75018 Paris
jardincharbonvert@gmail.com


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