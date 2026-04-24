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A la découverte du Steeldrum, Petit Parc, Bordeaux

A la découverte du Steeldrum, Petit Parc, Bordeaux

A la découverte du Steeldrum, Petit Parc, Bordeaux vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Petit Parc

Adresse : 39 Cours de Luze

Ville : 33300 Bordeaux

Département : Gironde

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Tarif : Entrée libre

A la découverte du Steeldrum Vendredi 22 mai, 20h30 Petit Parc Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T20:30:00+02:00 – 2026-05-22T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-22T20:30:00+02:00 – 2026-05-22T22:00:00+02:00

Par : Pan’s Passion
Initiation au monde du Steeldrum, en musique et en images, avec le Steelband bordelais Pan’s Passion.
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)

Petit Parc 39 Cours de Luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine
Concert du Steelband bordelais Pan’s Passion Steeldrum SALC

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