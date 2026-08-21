A la découverte du Veynes cheminot, Ecomusée du cheminot veynois, Veynes

Informations pratiques

A la découverte du Veynes cheminot Samedi 19 septembre, 14h00 Ecomusée du cheminot veynois Hautes-Alpes

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Où habitaient les cheminots ? Au départ de l’écomusée du cheminot veynois, laissez-vous guider dans Veynes à la découverte des logements du personnel ferroviaire de toutes les époques (maison de garde-barrière, cités cheminotes, habitat pavillonaire, appartements de fonction, etc…).

Ecomusée du cheminot veynois 3 rue du Jeu de Paume, 05400 VEYNES Veynes 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Où habitaient les cheminots ? Au départ de l’écomusée du cheminot veynois, laissez-vous guider dans Veynes à la découverte des logements du personnel ferroviaire de toutes les époques (maison de de…

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