A la découverte du Veynes cheminot, Ecomusée du cheminot veynois, Veynes
samedi 19 septembre 2026 · Ecomusée du cheminot veynois · Veynes
Informations pratiques
A la découverte du Veynes cheminot Samedi 19 septembre, 14h00 Ecomusée du cheminot veynois Hautes-Alpes
Limité à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Où habitaient les cheminots ? Au départ de l’écomusée du cheminot veynois, laissez-vous guider dans Veynes à la découverte des logements du personnel ferroviaire de toutes les époques (maison de garde-barrière, cités cheminotes, habitat pavillonaire, appartements de fonction, etc…).
Ecomusée du cheminot veynois 3 rue du Jeu de Paume, 05400 VEYNES Veynes 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Où habitaient les cheminots ? Au départ de l’écomusée du cheminot veynois, laissez-vous guider dans Veynes à la découverte des logements du personnel ferroviaire de toutes les époques (maison de de…
©DFV/CCBD
À voir aussi à Veynes (Hautes-Alpes)
- Exposition participative au Quai des Arts : Les Veynois ont la parole !, Pôle culturel, Veynes 18 septembre 2026
- Journées Portes ouvertes à l’écomusée du cheminot veynois Ecomusée du cheminot veynois Veynes 19 septembre 2026
- Ecomusée du Cheminot Veynois : journées portes ouvertes, Ecomusée du cheminot veynois, Veynes 19 septembre 2026
- Musée du Costume et des Métiers d’Antan, Musée du Costume et des Métiers d’Antan, Veynes 19 septembre 2026
- Conférence « Le paysage de la commune de Veynes en 1819, d’après le cadastre napoléonien », par Christian Devleiger, Pôle culturel, Veynes 19 septembre 2026