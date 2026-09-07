Les gares de l’étoile de Veynes, photographies du XXème, Pôle culturel, Veynes

Informations pratiques

Les gares de l’étoile de Veynes, photographies du XXème 18 – 20 septembre Pôle culturel Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

une sélection d’images souvent inédites de photographies de gares de l’étoile de Veynes (Hautes-Alpes). une exposition proposée par l’écomusée du cheminot veynois

Pôle culturel Quai des Arts 2, rue des Martyrs 05400 Veynes Veynes 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.92.51.76.07 http://www.seha.fr Pôle culturel Veynois Quai des arts Cinéma, conférences. Accès en voiture, parkings dans la ville, accès handicapés

une sélection d’images souvent inédites de photographies de gares de l’étoile de Veynes (Hautes-Alpes). une exposition proposée par l’écomusée du cheminot veynois

ville de veynes©