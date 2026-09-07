Exposition Mémoires veynoises, vos objets racontent, Pôle culturel, Veynes

Informations pratiques

Exposition Mémoires veynoises, vos objets racontent 18 – 20 septembre Pôle culturel Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:30:00+02:00 – 2026-09-18T09:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, la Ville de Veynes présente l’exposition temporaire « Mémoires veynoises, vos objets racontent ». Fruit d’un appel participatif lancé auprès des habitants, cette exposition met en lumière le passé commun du territoire à travers des cartes postales anciennes, lettres, outils et objets du quotidien prêtés pour l’événement.

Pôle culturel Quai des Arts 2, rue des Martyrs 05400 Veynes Veynes 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.92.51.76.07 http://www.seha.fr Pôle culturel Veynois Quai des arts Cinéma, conférences. Accès en voiture, parkings dans la ville, accès handicapés

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, la Ville de Veynes présente l’exposition temporaire « Mémoires veynoises, vos objets racontent ». Fruit d’un appel participatif lancé auprès…

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