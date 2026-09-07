Exposition Mémoires veynoises, vos objets racontent, Pôle culturel, Veynes
vendredi 18 septembre 2026 · Pôle culturel · Veynes
Informations pratiques
Exposition Mémoires veynoises, vos objets racontent 18 – 20 septembre Pôle culturel Hautes-Alpes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T08:30:00+02:00 – 2026-09-18T09:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, la Ville de Veynes présente l’exposition temporaire « Mémoires veynoises, vos objets racontent ». Fruit d’un appel participatif lancé auprès des habitants, cette exposition met en lumière le passé commun du territoire à travers des cartes postales anciennes, lettres, outils et objets du quotidien prêtés pour l’événement.
Pôle culturel Quai des Arts 2, rue des Martyrs 05400 Veynes Veynes 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.92.51.76.07 http://www.seha.fr Pôle culturel Veynois Quai des arts Cinéma, conférences. Accès en voiture, parkings dans la ville, accès handicapés
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, la Ville de Veynes présente l’exposition temporaire « Mémoires veynoises, vos objets racontent ». Fruit d’un appel participatif lancé auprès…
©qda
À voir aussi à Veynes (Hautes-Alpes)
- Exposition participative au Quai des Arts : Les Veynois ont la parole !, Pôle culturel, Veynes 18 septembre 2026
- Les gares de l’étoile de Veynes, photographies du XXème, Pôle culturel, Veynes 18 septembre 2026
- Journées Portes ouvertes à l’écomusée du cheminot veynois Ecomusée du cheminot veynois Veynes 19 septembre 2026
- Ecomusée du Cheminot Veynois : journées portes ouvertes, Ecomusée du cheminot veynois, Veynes 19 septembre 2026
- Musée du Costume et des Métiers d’Antan, Musée du Costume et des Métiers d’Antan, Veynes 19 septembre 2026