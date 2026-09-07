UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Veynes

Exposition Mémoires veynoises, vos objets racontent, Pôle culturel, Veynes

vendredi 18 septembre 2026 · Pôle culturel · Veynes

Exposition Mémoires veynoises, vos objets racontent, Pôle culturel, Veynes

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Pôle culturel
Adresse
Quai des Arts 2, rue des Martyrs 05400 Veynes
Ville
05400 Veynes
Département
Hautes-Alpes

Exposition Mémoires veynoises, vos objets racontent 18 – 20 septembre Pôle culturel Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T08:30:00+02:00 – 2026-09-18T09:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, la Ville de Veynes présente l’exposition temporaire « Mémoires veynoises, vos objets racontent ». Fruit d’un appel participatif lancé auprès des habitants, cette exposition met en lumière le passé commun du territoire à travers des cartes postales anciennes, lettres, outils et objets du quotidien prêtés pour l’événement.

Pôle culturel Quai des Arts 2, rue des Martyrs 05400 Veynes Veynes 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.92.51.76.07 http://www.seha.fr Pôle culturel Veynois Quai des arts Cinéma, conférences. Accès en voiture, parkings dans la ville, accès handicapés
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, la Ville de Veynes présente l’exposition temporaire « Mémoires veynoises, vos objets racontent ». Fruit d’un appel participatif lancé auprès…

©qda

À voir aussi à Veynes (Hautes-Alpes)