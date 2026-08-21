Ecomusée du Cheminot Veynois : journées portes ouvertes, Ecomusée du cheminot veynois, Veynes
samedi 19 septembre 2026 · Ecomusée du cheminot veynois · Veynes
Informations pratiques
Ecomusée du Cheminot Veynois : journées portes ouvertes 19 et 20 septembre Ecomusée du cheminot veynois Hautes-Alpes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’écomusée du cheminot veynois vous ouvre ses portes durant ces deux jours. Découvrez un authentique guichet de gare, une voie ferrée en travaux, un bureau d’un ingénieur du XIXe siècle, une reconstitution d’une cabine de conduite d’une locomotive à vapeur, un fim de témoignages, des réseaux de modélisme … sans oublier un agréable jardin.
Ecomusée du cheminot veynois 3 rue du Jeu de Paume, 05400 VEYNES Veynes 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur
L’écomusée du cheminot veynois vous ouvre ses portes durant ces deux jours. Découvrez un authentique guichet de gare, une voie ferrée en travaux, un bureau d’un ingénieur du XIXe siècle, une d’une de…
©DFV/CCBD
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