Conférence « Le paysage de la commune de Veynes en 1819, d’après le cadastre napoléonien », par Christian Devleiger, Pôle culturel, Veynes

Informations pratiques

Conférence « Le paysage de la commune de Veynes en 1819, d’après le cadastre napoléonien », par Christian Devleiger Samedi 19 septembre, 18h00 Pôle culturel Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Le paysage de la commune de Veynes renaît grâce à une cartographie en 3D. Ce travail révèle l’ancienne implantation de la vigne, la diversité des cultures et une forêt alors très limitée. On y découvre des champs cultivés là où la forêt et les taillis ont aujourd’hui pris le dessus — comme à Glaize —, mais aussi des hameaux (Bertaud) et des habitations désormais en ruines. Connaissez-vous les fermes Jean Jean, Métailler-Peyrochi ou Eyraud-Traméon au Grand Vaux ? Au-delà du paysage, c’est toute la vie des habitants d’autrefois que restituent les travaux du géomaticien Christian Devleiger.

Pôle culturel Quai des Arts 2, rue des Martyrs 05400 Veynes Veynes 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.92.51.76.07 http://www.seha.fr Pôle culturel Veynois Quai des arts Cinéma, conférences. Accès en voiture, parkings dans la ville, accès handicapés

Le paysage de la commune de Veynes renaît grâce à une cartographie en 3D. Ce travail révèle l’ancienne implantation de la vigne, la diversité des cultures et une forêt alors très limitée. On y des là…

©Valérie DASTREVIGNE