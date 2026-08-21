Exposition participative au Quai des Arts : Les Veynois ont la parole !, Pôle culturel, Veynes

Informations pratiques

Exposition participative au Quai des Arts : Les Veynois ont la parole ! 18 et 19 septembre Pôle culturel Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Du 18 au 25 septembre : Exposition participative au Quai des Arts : Les Veynois ont la parole !

Pour les Journées du Patrimoine 2026, la Mairie de Veynes vous invite à partager vos objets et souvenirs du quotidien (lettres, outils, cartes postales…) pour créer ensemble une exposition sur l’histoire locale.

Du 18 au 24 septembre 2026, venez découvrir au Quai des Arts une sélection d’objets et de souvenirs confiés par les habitants : anciennes cartes postales, lettres, objets du quotidien, outils ou encore souvenirs liés à la vie locale.

À travers ces témoignages du passé, l’exposition invite à découvrir l’histoire de Veynes autrement, en mettant en lumière les objets qui ont accompagné la vie quotidienne des habitants et qui constituent une mémoire commune du territoire.

Cette exposition est également l’aboutissement d’une collecte réalisée auprès des habitants, invités à partager leurs objets et leurs souvenirs afin de contribuer à la constitution de cette exposition patrimoniale.

Venez découvrir ces témoignages et plonger dans la mémoire locale de Veynes !

Rendez-vous du 18 au 24 septembre 2026 au Quai des Arts.

Pôle culturel Quai des Arts 2, rue des Martyrs 05400 Veynes Veynes 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.92.51.76.07 http://www.seha.fr Pôle culturel Veynois Quai des arts Cinéma, conférences. Accès en voiture, parkings dans la ville, accès handicapés

Du 18 au 25 septembre : Exposition participative au Quai des Arts : Les Veynois ont la parole !

©valériedastrevigne