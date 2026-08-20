Musée du Costume et des Métiers d’Antan, Musée du Costume et des Métiers d’Antan, Veynes

Informations pratiques

Musée du Costume et des Métiers d’Antan 19 et 20 septembre Musée du Costume et des Métiers d’Antan Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre, mais possibilité de visite commentée pour les groupes de 5 à 8 personnes, jeu de piste découverte pour les enfants de 8 à 11 ans

Musée du Costume et des Métiers d’Antan 24 rue Jean Jaurès 05400 Veynes Veynes 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0678758883 Le musée vous fera découvrir « comment c’était avant » : costumes authentiques des Hautes Alpes, coiffes anciennes, métiers oubliés… et cette année un accent particulier sur la photographie : évocation de Vivian Meyer, photographe autodidacte américaine originaire du Champsaur et mise en valeur de la collection d’appareils photos du musée. A deux pas de l’Office du Tourisme de Veynes et de l’Ecomusée du Cheminot.

Visite libre, mais possibilité de visite commentée pour les groupes de 5 à 8 personnes, jeu de piste découverte pour les enfants de 8 à 11 ans