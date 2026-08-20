Musée du Costume et des Métiers d’Antan, Musée du Costume et des Métiers d’Antan, Veynes
samedi 19 septembre 2026 · Musée du Costume et des Métiers d'Antan · Veynes
Informations pratiques
Musée du Costume et des Métiers d’Antan 19 et 20 septembre Musée du Costume et des Métiers d’Antan Hautes-Alpes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre, mais possibilité de visite commentée pour les groupes de 5 à 8 personnes, jeu de piste découverte pour les enfants de 8 à 11 ans
Musée du Costume et des Métiers d’Antan 24 rue Jean Jaurès 05400 Veynes Veynes 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0678758883 Le musée vous fera découvrir « comment c’était avant » : costumes authentiques des Hautes Alpes, coiffes anciennes, métiers oubliés… et cette année un accent particulier sur la photographie : évocation de Vivian Meyer, photographe autodidacte américaine originaire du Champsaur et mise en valeur de la collection d’appareils photos du musée. A deux pas de l’Office du Tourisme de Veynes et de l’Ecomusée du Cheminot.
Visite libre, mais possibilité de visite commentée pour les groupes de 5 à 8 personnes, jeu de piste découverte pour les enfants de 8 à 11 ans
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