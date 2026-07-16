À la découverte d’un héritage patrimonial universitaire des années 1930, Bibliothèque Universitaire de Droit et Sciences Économiques, Nancy
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Universitaire de Droit et Sciences Économiques · Nancy
Informations pratiques
À la découverte d’un héritage patrimonial universitaire des années 1930 Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Bibliothèque Universitaire de Droit et Sciences Économiques Meurthe-et-Moselle
Limité à 12 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Venez découvrir le patrimoine de la Bibliothèque universitaire de Droit
et Sciences économiques de Nancy. Reconstruite entre 1932 et 1936,
son architecture s’inscrit dans le mouvement artistique des années
1930.
Bibliothèque Universitaire de Droit et Sciences Économiques 11 Place Carnot, 54000 Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 72 74 09 60 https://bu.univ-lorraine.fr/bibliotheques/bu-droit-et-sciences-economiques [{« type »: « email », « value »: « ddoc-budroit-contact@univ-lorraine.fr »}] D’origine pluridisciplinaire, la BU Droit et Sciences économiques fut la première bibliothèque de l’Université de Nancy. Bombardée en 1918, elle fut reconstruite dans les années 1930, intégrant ainsi un patrimoine Art déco. Divers travaux d’aménagement lui ont permis de répondre aux usages actuels, avec 540 places de travail et sept étages de réserves de documents. Reconstruite entre les deux guerres, la bibliothèque possède également un patrimoine caché : des abris antiaériens. Aucun accès PMR.
Venez découvrir le patrimoine de la Bibliothèque universitaire de Droit
©BU Droit & Sciences économiques
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