À la dérive – Cie La Rustine Carré Sam Boulogne-sur-Mer

À la dérive – Cie La Rustine Mercredi 20 mai 2026, 15h00 Carré Sam Pas-de-Calais

Gratuit sur réservation directement à la billetterie du Théâtre Monsigny sur place ou par téléphone 03 21 87 37 15

Début : 2026-05-20T15:00:00 – 2026-05-20T15:45:00

Fin : 2026-05-20T15:00:00 – 2026-05-20T15:45:00

Félix n’a jamais vu les vagues. Il ne connaît qu’une mer calme et lisse à l’horizon. Lorsqu’il était petit, son grand-père lui racontait l’histoire du grand cachalot, si grand qu’il entraîne la houle à chaque éclat de rire. Aujourd’hui, c’est décidé, Félix prend la mer, pour trouver le grand cétacé et percer le mystère des vagues. Un conte en musique teinté de poésie, où un abat-jour devient poulpe, un drap image l’océan, une baignoire est chaloupe de fortune. Embarquez avec Félix à travers les mers, à la dérive !

Lieu Carré Sam

Durée 45 mn

Spectacle pour les 3 ans et +

gratuit sur réservation

et aussi …

Deux représentations ont lieu le jeudi 21 mai à 10h et 14h30 à destination des publics scolaires

Mentions de production

Avec Arthur Smagghe et Romain Smagghe Mise en scène par Stéphanie Vertray Univers visuel Clouk Création lumière Noémie Moal Costumes Atelier Galamez Production et direction artistique La Compagnie la Rustine

Coproductions Culture Commune, scène nationale du bassin minier Pas-de-Calais (Loos en Gohelle), L’Arrêt Création (Fléchin) Avec le soutien des Maisons Folies (Lille), de l’espace Casadesus (Louvroil), du Théâtre Massenet (Lille), la Tulipe (Wasquehal) et du 9/9bis (Oignies) Prix du public “Coup de Pouce” 2023 – Festival au Bonheur des Mômes – Grand Bornand

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Carré Sam Place d'Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

THEÂTRE // MUSIQUE // JEUNE PUBLIC // festival Quand je serai petit.e #4 Rencontres à hauteur d’enfants 4ème édition