A la Recherche du Doudou Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort
dimanche 11 avril 2027 · Théâtre de Marionnettes de Belfort · Belfort
Informations pratiques
Belfort
A la Recherche du Doudou
Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-11
fin : 2027-04-15
Date(s) :
2027-04-11
Antoine, jeune rêveur au cœur d’explorateur, s’apprête à quitter la maison. Les derniers cartons se remplissent autour de lui. Il cherche son doudou, ce compagnon avec qui il a tout partagé depuis l’enfance. Il soulève la couverture, fouille l’armoire, puis le retrouve enfin, caché sous le lit. Il le pose sur l’oreiller, se glisse sous les draps et s’endort.
Mais cette nuit-là, doudou disparaît. Il se cache dans le carton où sont rangés les photos, jouets, cahiers et objets qui racontent son passé.
C’est le début d’un voyage inattendu à la recherche du doudou. Un parcours où les peurs nocturnes et les émotions d’Antoine deviennent des aventures touchantes et pleines d’humour. Ce périple, jalonné de rencontres, l’amènera à suivre enfin ses rêves. .
Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com
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English : A la Recherche du Doudou
L’événement A la Recherche du Doudou Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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