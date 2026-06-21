A la recherche du trésor de Liverdun Accueil touristique du Bassin de Pompey Liverdun mercredi 22 juillet 2026.

Liverdun

A la recherche du trésor de Liverdun

Accueil touristique du Bassin de Pompey 13 Place de la Cagnotte Liverdun Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-08-26 16:15:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Au Moyen-Âge, Liverdun est une ville riche et prospère où vivent de nombreux chevaliers et gentes dames. Une légende raconte que l’un d’entre eux aurait caché un trésor quelque part derrière les murs de la cité. Près de mille ans plus tard, belles damoiselles et preux chevaliers sont invités à suivre les traces de leurs ainés à la découverte de la cité médiévale et de ses mystères, afin de percer les énigmes qui les mèneront au trésor oublié de Liverdun.Enfants

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Accueil touristique du Bassin de Pompey 13 Place de la Cagnotte Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 40 40 tourisme@bassinpompey.fr

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English :

In the Middle Ages, Liverdun is a rich and prosperous city where live numerous knights and gentlewomen. A legend tells that one of them would have hidden a treasure somewhere behind the walls of the city. Nearly a thousand years later, beautiful damsels and valiant knights are invited to follow in the footsteps of their elders in the discovery of the medieval city and its mysteries, in order to pierce the enigmas that will lead them to the forgotten treasure of Liverdun.

L’événement A la recherche du trésor de Liverdun Liverdun a été mis à jour le 2026-06-18 par TOURISME BASSIN de POMPEY