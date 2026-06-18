Les estivales Concert de l’Académie de Musique Ancienne Liverdun lundi 17 août 2026.

Liverdun

Les estivales Concert de l’Académie de Musique Ancienne

Place de la Cagnotte Liverdun Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-17 12:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-17 2026-08-21 2026-08-23

Concerts de l’Académie de Musique Ancienne le 17 et le 23 Août.

Les midis musicaux les 21 et 22 Août par l’Association Amici Miei dans le village médiévalTout public

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Place de la Cagnotte Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 46 76

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English :

Concerts by the Academy of Early Music on August 17 and 23.

Lunchtime concerts on August 21 and 22 by the Amici Miei Association in the medieval village

L’événement Les estivales Concert de l’Académie de Musique Ancienne Liverdun a été mis à jour le 2026-06-13 par TOURISME BASSIN de POMPEY