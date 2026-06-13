Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les estivales Concert SUPER K7 Liverdun

Les estivales Concert SUPER K7 Liverdun vendredi 28 août 2026.

Ville : 54460 Liverdun

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Liverdun

Les estivales Concert SUPER K7

Liverdun Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Chansons populaires festives.

Buvette (OMA) et restauration sur place (foodtruck IL Salernitano )Tout public
0  .

Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 46 76 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festive folk songs.

Refreshments (OMA) and on-site food (food truck IL Salernitano )

L’événement Les estivales Concert SUPER K7 Liverdun a été mis à jour le 2026-06-13 par TOURISME BASSIN de POMPEY

À voir aussi à Liverdun (Meurthe-et-Moselle)