Liverdun

Les estivales Concert SUPER K7

Liverdun Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Chansons populaires festives.

Buvette (OMA) et restauration sur place (foodtruck IL Salernitano )Tout public

0 .

Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 46 76

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English :

Festive folk songs.

Refreshments (OMA) and on-site food (food truck IL Salernitano )

L’événement Les estivales Concert SUPER K7 Liverdun a été mis à jour le 2026-06-13 par TOURISME BASSIN de POMPEY