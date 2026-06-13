Les estivales Concert SUPER K7 Liverdun
Les estivales Concert SUPER K7 Liverdun vendredi 28 août 2026.
Liverdun
Les estivales Concert SUPER K7
Liverdun Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Chansons populaires festives.
Buvette (OMA) et restauration sur place (foodtruck IL Salernitano )Tout public
0 .
Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 46 76
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English :
Festive folk songs.
Refreshments (OMA) and on-site food (food truck IL Salernitano )
L’événement Les estivales Concert SUPER K7 Liverdun a été mis à jour le 2026-06-13 par TOURISME BASSIN de POMPEY
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