Informations pratiques

Liverdun

Les estivales Apéros Salsa

Liverdun Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22 22:08:00

Date(s) :

2026-08-22

Initiation à la Salsa avec Asso Movimiento !

Buvette (par l’OMA) et food truckTout public

0 .

Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 46 76

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English :

Salsa initiation with Asso Movimiento!

Refreshment bar (by OMA) and food truck

L’événement Les estivales Apéros Salsa Liverdun a été mis à jour le 2026-07-10 par TOURISME BASSIN de POMPEY