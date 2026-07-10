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AGENDA · Liverdun

Les estivales Apéros Salsa Liverdun

samedi 22 août 2026 · Liverdun

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
54460 Liverdun
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Liverdun

Les estivales Apéros Salsa

Liverdun Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22 22:08:00

Date(s) :
2026-08-22

Initiation à la Salsa avec Asso Movimiento !

Buvette (par l’OMA) et food truckTout public
0  .

Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 46 76 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Salsa initiation with Asso Movimiento!

Refreshment bar (by OMA) and food truck

L’événement Les estivales Apéros Salsa Liverdun a été mis à jour le 2026-07-10 par TOURISME BASSIN de POMPEY

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