AGENDA · Liverdun
Les estivales Apéros Salsa Liverdun
samedi 22 août 2026 · Liverdun
Informations pratiques
Liverdun
Les estivales Apéros Salsa
Liverdun Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22 22:08:00
Date(s) :
2026-08-22
Initiation à la Salsa avec Asso Movimiento !
Buvette (par l’OMA) et food truckTout public
0 .
Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 46 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Salsa initiation with Asso Movimiento!
Refreshment bar (by OMA) and food truck
L’événement Les estivales Apéros Salsa Liverdun a été mis à jour le 2026-07-10 par TOURISME BASSIN de POMPEY
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