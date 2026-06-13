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Les estivales: la fête des lucioles Liverdun

Les estivales: la fête des lucioles Liverdun vendredi 14 août 2026.

Ville : 54460 Liverdun

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Liverdun

Les estivales: la fête des lucioles

Liverdun Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Distribution et défilé de lampions pour petits et grands.
Soirée dansante avec DJ Le DiapaSon.
Gratuit.
Restauration Buvette (food-truck Chez maman ).Tout public
0  .

Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 46 76 

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English :

Lantern distribution and parade for young and old.
Dance party with DJ Le DiapaSon.
Free admission.
Catering refreshments (food-truck Chez maman ).

L’événement Les estivales: la fête des lucioles Liverdun a été mis à jour le 2026-06-13 par TOURISME BASSIN de POMPEY

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