Les estivales: la fête des lucioles Liverdun
Les estivales: la fête des lucioles Liverdun vendredi 14 août 2026.
Liverdun
Les estivales: la fête des lucioles
Liverdun Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Distribution et défilé de lampions pour petits et grands.
Soirée dansante avec DJ Le DiapaSon.
Gratuit.
Restauration Buvette (food-truck Chez maman ).Tout public
0 .
Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 46 76
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English :
Lantern distribution and parade for young and old.
Dance party with DJ Le DiapaSon.
Free admission.
Catering refreshments (food-truck Chez maman ).
L’événement Les estivales: la fête des lucioles Liverdun a été mis à jour le 2026-06-13 par TOURISME BASSIN de POMPEY
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