Les estivales: la fête des lucioles Liverdun vendredi 14 août 2026.

Liverdun

Les estivales: la fête des lucioles

Liverdun Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Distribution et défilé de lampions pour petits et grands.

Soirée dansante avec DJ Le DiapaSon.

Gratuit.

Restauration Buvette (food-truck Chez maman ).Tout public

0 .

Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 46 76

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English :

Lantern distribution and parade for young and old.

Dance party with DJ Le DiapaSon.

Free admission.

Catering refreshments (food-truck Chez maman ).

L’événement Les estivales: la fête des lucioles Liverdun a été mis à jour le 2026-06-13 par TOURISME BASSIN de POMPEY