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Les estivales Exposition Chronique d’un regard avenue Lerebourg Liverdun

Les estivales Exposition Chronique d’un regard avenue Lerebourg Liverdun samedi 5 septembre 2026.

Lieu : avenue Lerebourg

Adresse : Halle Lerebourg

Ville : 54460 Liverdun

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Liverdun

Les estivales Exposition Chronique d’un regard

avenue Lerebourg Halle Lerebourg Liverdun Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :
2026-09-05 2026-09-06

L’exposition Chronique d’un regard est une invitation à parcourir l’évolution de l’artiste, à observer ce que le temps fait au geste, à la matière et à la manière de voir.Tout public
0  .

avenue Lerebourg Halle Lerebourg Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 46 76 

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English :

The exhibition *Chronicle of a Gaze* invites visitors to explore the artist’s evolution, to observe how time affects the artist’s technique, the materials, and the way of seeing.

L’événement Les estivales Exposition Chronique d’un regard Liverdun a été mis à jour le 2026-06-13 par TOURISME BASSIN de POMPEY

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