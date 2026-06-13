Les estivales Exposition Chronique d’un regard avenue Lerebourg Liverdun
Les estivales Exposition Chronique d’un regard avenue Lerebourg Liverdun samedi 5 septembre 2026.
Liverdun
Les estivales Exposition Chronique d’un regard
avenue Lerebourg Halle Lerebourg Liverdun Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05 2026-09-06
L’exposition Chronique d’un regard est une invitation à parcourir l’évolution de l’artiste, à observer ce que le temps fait au geste, à la matière et à la manière de voir.Tout public
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avenue Lerebourg Halle Lerebourg Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 46 76
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English :
The exhibition *Chronicle of a Gaze* invites visitors to explore the artist’s evolution, to observe how time affects the artist’s technique, the materials, and the way of seeing.
L’événement Les estivales Exposition Chronique d’un regard Liverdun a été mis à jour le 2026-06-13 par TOURISME BASSIN de POMPEY
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