Liverdun

Le parc des artistes

13 place de la cagnotte Liverdun Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-09 14:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09 2026-08-23 2026-08-30

Le parc du château Corbin, se transforme le temps des dimanches d’été en atelier d’artistes. De nombreux artisans d’art et passionnés d’arts créatifs déballent leurs outils pour présenter leur travail sous forme d’expositions et de démonstrations.

Des ateliers sont proposés aux petits comme aux plus grands, ainsi que d’autres animations, selon les dates.

Programme disponible à l’adresse https://tourisme.bassinpompey.fr/Tout public

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13 place de la cagnotte Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 40 40 tourisme@bassinpompey.fr

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English :

On summer Sundays, the park of Château Corbin is transformed into an artist?s studio. Numerous craftsmen and creative arts enthusiasts unpack their tools to present their work in the form of exhibitions and demonstrations.

Workshops are offered for young and old alike, as well as other events, depending on the dates.

Program available at: https://tourisme.bassinpompey.fr/

L’événement Le parc des artistes Liverdun a été mis à jour le 2026-06-13 par TOURISME BASSIN de POMPEY