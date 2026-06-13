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Les estivales Concert Pizza Pétrole Liverdun

Les estivales Concert Pizza Pétrole Liverdun vendredi 31 juillet 2026.

Ville : 54460 Liverdun

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Liverdun

Les estivales Concert Pizza Pétrole

Liverdun Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

De Pizza à Bleu Pétrole, cinq musiciens retracent le voyage musical et poétique d’Alain Bashung.
Avec énergie et respect, Pizza Pétrole fait renaître l’âme du poète rock à travers ses titres cultes
Un hommage vibrant, entre ombre et lumière.

Buvette (OMA) et restauration sur place (foodtruck IL Salernitano )Tout public
0  .

Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 46 76 

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English :

From Pizza %E0 Bleu P%E9trole, five musicians retrace Alain Bashung’s musical and poetic journey.
With energy and respect, Pizza P%E9trole brings the spirit of the rock poet back to life through his iconic songs.
A vibrant tribute, between shadow and light.

Refreshments (OMA) and on-site dining (food truck IL Salernitano )

L’événement Les estivales Concert Pizza Pétrole Liverdun a été mis à jour le 2026-06-13 par TOURISME BASSIN de POMPEY

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