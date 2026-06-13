Les estivales Concert Pizza Pétrole Liverdun
Les estivales Concert Pizza Pétrole Liverdun vendredi 31 juillet 2026.
Liverdun
Les estivales Concert Pizza Pétrole
Liverdun Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
De Pizza à Bleu Pétrole, cinq musiciens retracent le voyage musical et poétique d’Alain Bashung.
Avec énergie et respect, Pizza Pétrole fait renaître l’âme du poète rock à travers ses titres cultes
Un hommage vibrant, entre ombre et lumière.
Buvette (OMA) et restauration sur place (foodtruck IL Salernitano )Tout public
0 .
Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 46 76
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English :
From Pizza %E0 Bleu P%E9trole, five musicians retrace Alain Bashung’s musical and poetic journey.
With energy and respect, Pizza P%E9trole brings the spirit of the rock poet back to life through his iconic songs.
A vibrant tribute, between shadow and light.
Refreshments (OMA) and on-site dining (food truck IL Salernitano )
L’événement Les estivales Concert Pizza Pétrole Liverdun a été mis à jour le 2026-06-13 par TOURISME BASSIN de POMPEY
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