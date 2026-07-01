À la (re)découverte des tours de La Rochelle, Tours de La Rochelle, La Rochelle

Informations pratiques

À la (re)découverte des tours de La Rochelle 19 et 20 septembre Tours de La Rochelle Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Dressées face à l’Atlantique, les trois tours de La Rochelle, la tour Saint-Nicolas (XIVe siècle), la tour de la Chaîne (XIVe siècle) et la tour de la Lanterne (XIIe et XVe siècles), sont les vestiges d’un vaste programme de fortifications édifié par la ville à partir du XIIe siècle.

La tour Saint-Nicolas et la tour de la Chaîne forment la majestueuse porte d’entrée du Vieux Port. Pendant des siècles, elles ont assuré la fonction de verrou défensif du front de mer. À la fois demeures et donjons urbains, elles symbolisent une ville forte de ses privilèges et de sa richesse.

La tour de la Lanterne assurait la fonction de phare grâce à sa lanterne de pierre vitrée, ainsi que celle d’amer, point de repère maritime, grâce à la grande flèche qui la coiffe. Elle servit ensuite de prison de la Marine royale, puis de prison militaire. Elle conserve aujourd’hui plus de 600 graffitis gravés par des détenus au fil de trois siècles.

Hier comme aujourd’hui, les tours de La Rochelle sont l’emblème de la ville. Depuis leurs sommets, elles offrent un panorama unique sur la ville historique et l’océan.

La tour Saint-Nicolas est fermée pour travaux. La tour de la Chaîne et la tour de la Lanterne sont ouvertes.

Tours de La Rochelle Rue Armide, 17000 La Rochelle, France La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Les tours de La Rochelle comprennent la tour Saint-Nicolas, la tour de la Chaîne et la tour de la Lanterne.

Dressées face à l’Atlantique, les trois tours de La Rochelle, tours Saint-Nicolas (XIVe siècle), de la Chaîne (XIVe siècle) et de la Lanterne (XIIe et XVe siècles), de style gothique, sont les d’un à…

©Centre des monuments nationaux