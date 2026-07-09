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A la rencontre de Jim Bishop, auteur illustrateur de bandes-dessinées La Cabane du Lac Châtellerault

samedi 24 octobre 2026 · La Cabane du Lac · Châtellerault

A la rencontre de Jim Bishop, auteur illustrateur de bandes-dessinées La Cabane du Lac Châtellerault

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
La Cabane du Lac
Adresse
35 rue Aliénor d'Aquitaine
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

A la rencontre de Jim Bishop, auteur illustrateur de bandes-dessinées

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:30:00
fin : 2026-10-24 12:00:00

Date(s) :
2026-10-24

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La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80  lacabanedulac@grand-chatellerault.fr

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English : A la rencontre de Jim Bishop, auteur illustrateur de bandes-dessinées

L’événement A la rencontre de Jim Bishop, auteur illustrateur de bandes-dessinées Châtellerault a été mis à jour le 2026-08-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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