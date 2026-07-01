A la rencontre de la biodiversité urbaine, Porte de Gand, Lille
mercredi 15 juillet 2026 · Porte de Gand · Lille
Informations pratiques
A la rencontre de la biodiversité urbaine Mercredi 15 juillet, 10h00 Porte de Gand Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T12:00:00+02:00
A l’aide des outils mis à disposition, apprenez à entendre, voir et reconnaître les espèces. Vous découvrirez que la Nature en ville est plus surprenante que vous ne l’imaginez !
Animation organisée dans le cadre du programme « La biodiversité des quartiers ».
Animation réalisée par la LPO.
Porte de Gand Rue de Gand, Lille 59800 Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3927 »}]
Rejoignez la LPO Hauts-de-France pour observer les oiseaux présents dans le quartier du Vieux-Lille.
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