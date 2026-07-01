A la rencontre de la biodiversité urbaine, Porte de Gand, Lille

Informations pratiques

A la rencontre de la biodiversité urbaine Mercredi 15 juillet, 10h00 Porte de Gand Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T12:00:00+02:00

A l’aide des outils mis à disposition, apprenez à entendre, voir et reconnaître les espèces. Vous découvrirez que la Nature en ville est plus surprenante que vous ne l’imaginez !

Animation organisée dans le cadre du programme « La biodiversité des quartiers ».

Animation réalisée par la LPO.

Porte de Gand Rue de Gand, Lille 59800 Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3927 »}]

Rejoignez la LPO Hauts-de-France pour observer les oiseaux présents dans le quartier du Vieux-Lille.