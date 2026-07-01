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A la rencontre de la biodiversité urbaine, Porte de Gand, Lille

mercredi 15 juillet 2026 · Porte de Gand · Lille

A la rencontre de la biodiversité urbaine, Porte de Gand, Lille

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Lieu
Porte de Gand
Adresse
Rue de Gand, Lille 59800
Ville
59043 Lille
Département
Nord
Tarif
Sur inscription

A la rencontre de la biodiversité urbaine Mercredi 15 juillet, 10h00 Porte de Gand Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T12:00:00+02:00

A l’aide des outils mis à disposition, apprenez à entendre, voir et reconnaître les espèces. Vous découvrirez que la Nature en ville est plus surprenante que vous ne l’imaginez !
Animation organisée dans le cadre du programme « La biodiversité des quartiers ».
Animation réalisée par la LPO.

Porte de Gand Rue de Gand, Lille 59800 Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3927 »}]
Rejoignez la LPO Hauts-de-France pour observer les oiseaux présents dans le quartier du Vieux-Lille.

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