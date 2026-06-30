A la rencontre de la vannerie sauvage avec Sandy Mossion BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
samedi 18 juillet 2026 · BAGNERES-DE-BIGORRE · Bagnères-de-Bigorre
Informations pratiques
Bagnères-de-Bigorre
A la rencontre de la vannerie sauvage avec Sandy Mossion
BAGNERES-DE-BIGORRE 2 Place Docteur Charles Lacoste Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Partez à la rencontre de la vannerie sauvage avec Sandy Mossion, animatrice chez Détours sauvages. Au fil de la balade, découvrez les végétaux (troène, cornouiller, viorne…), choisissez les vôtres et créez votre petit panier en jouant avec la nature.
Infos pratiques
Samedi 18 juillet 2026, départ 14h, retour 18h
RDV au parking du stade Marcel-Cazenave, Bagnères-de-Bigorre
Prévoir une tenue de marche adaptée à la météo (repli prévu si nécessaire)
Inscription à l’Office de Tourisme Tourmalet Pic du Midi .
BAGNERES-DE-BIGORRE 2 Place Docteur Charles Lacoste Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover wild basket weaving with Sandy Mossion, a program leader at Détours sauvages. As you stroll along, discover the plants (elm, dogwood, viburnum, etc.), choose the ones you like, and create your own little basket while playing with nature.
L’événement A la rencontre de la vannerie sauvage avec Sandy Mossion Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-25 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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