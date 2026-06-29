A la rencontre de la vannerie sauvage avec Sandy Mossion BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre mercredi 19 août 2026.

Bagnères-de-Bigorre

A la rencontre de la vannerie sauvage avec Sandy Mossion

BAGNERES-DE-BIGORRE 2 Place Docteur Charles Lacoste Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:00:00

fin : 2026-08-19 18:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Partez à la rencontre de la vannerie sauvage avec Sandy Mossion, animatrice chez Détours sauvages. Au fil de la balade, découvrez les végétaux (troène, cornouiller, viorne…), choisissez les vôtres et créez votre petit panier en jouant avec la nature.

Infos pratiques

Mercredi 19 août 2026, départ 14h, retour 18h

RDV au parking du stade Marcel-Cazenave, Bagnères-de-Bigorre

Prévoir une tenue de marche adaptée à la météo (repli prévu si nécessaire)

Inscription à l’Office de Tourisme Tourmalet Pic du Midi .

BAGNERES-DE-BIGORRE 2 Place Docteur Charles Lacoste Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71

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English :

Come discover wild basket weaving with Sandy Mossion, a program leader at Détours sauvages. As you stroll along, discover the plants (elm, dogwood, viburnum, etc.), choose the ones you like, and create your own little basket while playing with nature.

L’événement A la rencontre de la vannerie sauvage avec Sandy Mossion Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-25 par Pôle du Tourmalet |CDT65