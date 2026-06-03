À la rencontre des ancêtres romains des sous-officiers, Musée national du sous-officier, Saint-Maixent-l’École

Informations pratiques

À la rencontre des ancêtres romains des sous-officiers 19 et 20 septembre Musée national du sous-officier Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez vivre une expérience immersive au sein d’une légion romaine

Samedi et dimanche : ateliers participatifs et visites

⚔️ Dimanche : démonstrations de manœuvres et de techniques romaines

Musée national du sous-officier Avenue de l’école militaire quartier Marchand, 79400 Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 76 85 30 http://museedusousofficier.fr https://www.facebook.com/museedusousofficier.ensoa Découvrez l’histoire du sous-officier de l’Antiquité à nos jours dans un parcours retraçant les plus grands conflits de l’histoire de France. Sur 900m², chaque époque présente des uniformes, de l’armement, des œuvres d’art et des décorations militaires pour comprendre l’évolution de ce corps central dans la hiérarchie militaire.

Le musée comprend aussi des salles de traditions liées à l’École nationale des sous-officiers d’active ainsi qu’une salle d’exposition temporaire. La salle des reliquaires est unique en France. Elle contient des souvenirs des parrains et marraines des promotions d’élèves sous-officiers de l’École nationale des sous-officiers d’active, implantée à Saint-Maixent-l’École depuis 1963.

La visite se poursuit à travers une salle de projection et une boutique dont les profits permettent les acquisitions et les restaurations des œuvres d’art.

Accessible à tous, le musée vous propose un parcours permanent, une salle d’exposition temporaire, deux salles de traditions, une salle de projection et une boutique pour votre fin de visite.

Venez vivre une expérience immersive au sein d’une légion romaine

©MSO