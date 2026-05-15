Décroissance le Festival parc Hélène Guyonnet Saint-Maixent-l’École
Décroissance le Festival parc Hélène Guyonnet Saint-Maixent-l’École vendredi 24 juillet 2026.
Saint-Maixent-l’École
Décroissance le Festival
parc Hélène Guyonnet Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
Depuis 2023, DÉCROISSANCE LE FESTIVAL est un rendez-vous festif organisé le dernier week-end de juillet par des bénévoles à Saint-Maixent l’École. Durant trois jours de fête, d’arts, de discussions, de concerts, spectacles, débats, jeux… le festival invite à faire l’expérience d’un mode de vie décroissant et à renouer des joies en rupture avec le consumérisme. À vivre le bonheur du lien, de l’échange, de l’imagination, de l’humain, du temps qui ralentit. Conscients de l’urgence écologique, les bénévoles veulent vivre autrement et montrer que la décroissance volontaire de la consommation d’énergie et de matière première est désirable. Le festival montre qu’un équilibre entre le vivant et l’économie est possible. .
parc Hélène Guyonnet Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@decroissancelefestival.org
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English : Décroissance le Festival
L’événement Décroissance le Festival Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Haut Val De Sèvre
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