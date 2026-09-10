À la rencontre des artisans d’art et des conservateurs du patrimoine, Manufactures nationales Sèvres & Mobilier national – Site Manufacture de Sèvres, Sèvres

Informations pratiques

À la rencontre des artisans d’art et des conservateurs du patrimoine 19 et 20 septembre Manufactures nationales Sèvres & Mobilier national – Site Manufacture de Sèvres Hauts-de-Seine

Gratuit sans réservation. L’accès se situe exceptionnellement au 2 grande Rue, 92310 Sèvres. Pour plus de précision sur les accès, merci de vous rendre sur le site : https://www.sevresciteceramique.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les Manufactures nationales Sèvres et Mobilier National vous propose une immersion inédite dans l’univers créatif de ses ateliers, à la rencontre des artisans qui y travaillent mais aussi des conservatrices du Patrimoine.

Visites guidées des ateliers de la Manufacture et des coulisses de la conservation du Patrimoine.

À partir de 10 ans

Venez à la découverte des coulisses de la Manufacture nationale de Sèvres ! Pénétrez dans les ateliers et lieux de conservation rarement ouverts au public, initiez-vous aux secrets de fabrication de la porcelaine de Sèvres et découvrez la fabrication d’œuvres audacieuses. Des visites guidées en continu tout au long du week-end donneront à tous l’occasion d’explorer la large palette des savoir-faire de Sèvres, toujours en vigueur depuis le 18e siècle.

Rencontrez aussi nos conservatrices du patrimoine et découvrez, à travers leurs échanges, la richesse et la diversité de leur métier.

Manufactures nationales Sèvres & Mobilier national – Site Manufacture de Sèvres 4 grande rue 92310 Sèvres Sèvres 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 29 22 05 https://www.sevresciteceramique.fr/ https://www.instagram.com/sevresmanufactureetmusee/;https://www.linkedin.com/company/s%C3%A8vres-manufacture-et-mus%C3%A9e-nationaux/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_all%3B%2F3Y0iYuJSTivmXw5ZsRk8g%3D%3D Une Manufacture d’exception

Depuis 1740, la Manufacture de Sèvres affirme sa vocation à la fois patrimoniale et expérimentale.

La Manufacture est un laboratoire unique, vivant et un acteur important de la scène artistique, du design et des arts décoratifs. Elle puise sa force dans l’excellence des 120 céramistes qui y exercent et maîtrisent une trentaine de métiers mais aussi dans celle de ses matériaux (pâtes, couleurs, émaux…) fabriqués in situ selon des techniques anciennes préservées et qui sont aujourd’hui des outils d’exception et privilégiés de l’expression artistique contemporaine.

La Manufacture s’inscrit dans une longue tradition de collaboration que Sèvres entretient, depuis son origine, avec la création de son temps. Le Musée étant fermé pour travaux de rénovation, merci de vous présenter au 2 grande rue 92310 Sèvres pour les visites des ateliers de la Manufacture et des métiers des conservateurs du patrimoine.

Métro ligne 9 Pont de Sèvres ou Tramway T2 Musée de Sèvres.

NB : nous vous remercions de bien vouloir garer vos véhicules et vélos aux abords du site qui ne dispose pas de parking dédié. Merci de votre compréhension.

Visite commentée

©Manufactures nationales Sèvres & Mobilier national_Milo Perennes