Présentation en avant-première des oeuvres de l’artiste Claire Lindner, fin de résidence à la Manufacture nationale de Sèvres, Manufactures nationales Sèvres & Mobilier national – Site Manufacture de Sèvres, Sèvres

Informations pratiques

Présentation en avant-première des oeuvres de l’artiste Claire Lindner, fin de résidence à la Manufacture nationale de Sèvres 19 et 20 septembre Manufactures nationales Sèvres & Mobilier national – Site Manufacture de Sèvres Hauts-de-Seine

Jauge limitée dans l’enceinte de la Manufacture. Une attente est à prévoir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Lors des Journées européennes du patrimoine, les créations de l’artiste Claire Lindner seront exposées dans l’enceinte de la Manufacture. Cette présentation en avant-première, marque la fin de ses deux années de résidence dans l’établissement.

Le corpus créé à Sèvres forme un ensemble réjouissant et surprenant de formes et de couleurs, où chaque œuvre tisse un lien avec les autres. Claire Lindner y explore l’idée d’hybridation : ses formes organiques viennent parasiter les modèles historiques de Sèvres, tandis que certains ornements traditionnels prolifèrent sur ses propres pièces. Avec l’aide des artisans d’art, l’artiste a revisité avec bonheur les émaux cristallisés, technique emblématique de Sèvres depuis le XIXe Siècle, en recherchant une matité rarement explorée.

Manufactures nationales Sèvres & Mobilier national – Site Manufacture de Sèvres 4 grande rue 92310 Sèvres Sèvres 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 29 22 05 https://www.sevresciteceramique.fr/ https://www.instagram.com/sevresmanufactureetmusee/;https://www.linkedin.com/company/s%C3%A8vres-manufacture-et-mus%C3%A9e-nationaux/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_all%3B%2F3Y0iYuJSTivmXw5ZsRk8g%3D%3D Une Manufacture d’exception

Depuis 1740, la Manufacture de Sèvres affirme sa vocation à la fois patrimoniale et expérimentale.

La Manufacture est un laboratoire unique, vivant et un acteur important de la scène artistique, du design et des arts décoratifs. Elle puise sa force dans l’excellence des 120 céramistes qui y exercent et maîtrisent une trentaine de métiers mais aussi dans celle de ses matériaux (pâtes, couleurs, émaux…) fabriqués in situ selon des techniques anciennes préservées et qui sont aujourd’hui des outils d’exception et privilégiés de l’expression artistique contemporaine.

La Manufacture s’inscrit dans une longue tradition de collaboration que Sèvres entretient, depuis son origine, avec la création de son temps. Le Musée étant fermé pour travaux de rénovation, merci de vous présenter au 2 grande rue 92310 Sèvres pour les visites des ateliers de la Manufacture et des métiers des conservateurs du patrimoine.

Métro ligne 9 Pont de Sèvres ou Tramway T2 Musée de Sèvres.

NB : nous vous remercions de bien vouloir garer vos véhicules et vélos aux abords du site qui ne dispose pas de parking dédié. Merci de votre compréhension.

Exposition

© Manufactures Nationales Sèvres & Mobilier national_Milo Perennes