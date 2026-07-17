Le Grand Jeu du JAD : découvriez l’univers du design et des métiers d’art, Le JAD Jardin des métiers d’Art et du Design, Sèvres

Informations pratiques

Le Grand Jeu du JAD : découvriez l’univers du design et des métiers d’art 19 et 20 septembre Le JAD Jardin des métiers d’Art et du Design Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le JAD invite le public à jouer à travers une expérience ludique et immersive au cœur des métiers d’art et du design.

Trois jeux interactifs, animés par des médiatrices, pour découvrir l’excellence et les savoir-faire artisanaux d’une manière originale et accessible à tous.

Chaque module se vit en 7 à 10 minutes, et les trois jeux sont entièrement indépendants les uns des autres, laissant le public libre de circuler à leur rythme dans l’espace d’exposition.

Pour explorer, jouer et se laisser surprendre.

Un jeu conçu par Victoria Le Boloc’h-Salama

Le JAD Jardin des métiers d’Art et du Design 6 grande rue 92310 Sèvres Sèvres 92310 Les Bruyères Hauts-de-Seine Île-de-France http://le-jad.fr Depuis septembre 2022, le JAD, Jardin des métiers d’Art et du Design offre aux professionnels un lieu unique de création et d’émulation, dans les bâtiments classés Monument historiques de l’ancienne école nationale de céramique de Sèvres. Une vingtaine d’ateliers, un lieu d’exposition ainsi que des espaces collectifs de travail et d’échanges formeront le creuset propice à la création en collaboration, à l’innovation, à la transmission et à la promotion des savoir-faire. Métro

Ligne 9

Station Pont de Sèvres (sortie n°2)

Parking

Parkings de la gare du tramway et de l’entrée du Parc de Saint-Cloud

Tramway

T2

Arrêt Musée de Sèvres

Bus

169, 171, 179, 426

Arrêt Pont de Sèvres

Jeux interactifs « Le Grand Jeu du JAD »

© Studio Benjamin Devy