Portes ouvertes des créateurs du JAD, Le JAD Jardin des métiers d’Art et du Design, Sèvres
samedi 19 septembre 2026 · Le JAD Jardin des métiers d'Art et du Design · Sèvres
Informations pratiques
Portes ouvertes des créateurs du JAD 19 et 20 septembre Le JAD Jardin des métiers d’Art et du Design Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Tout au long du week-end, les créateurs du JAD ouvrent leurs ateliers au public. Les visiteurs peuvent déambuler librement, observer les gestes et techniques et échanger directement avec les artisans et designers.
Seront présents :
Samedi 19 : Anne Agbadou-Masson, Baptiste Meyniel, Janique Bourget, Luce Couillet, Sofia Shazak, Vincent Le Bourdon
Dimanche 20 : Anne Agbadou-Masson, Luce Couillet, Tony Jouanneau, Vincent Le Bourdon
Le JAD Jardin des métiers d’Art et du Design 6 grande rue 92310 Sèvres Sèvres 92310 Les Bruyères Hauts-de-Seine Île-de-France http://le-jad.fr Depuis septembre 2022, le JAD, Jardin des métiers d’Art et du Design offre aux professionnels un lieu unique de création et d’émulation, dans les bâtiments classés Monument historiques de l’ancienne école nationale de céramique de Sèvres. Une vingtaine d’ateliers, un lieu d’exposition ainsi que des espaces collectifs de travail et d’échanges formeront le creuset propice à la création en collaboration, à l’innovation, à la transmission et à la promotion des savoir-faire. Métro
Ligne 9
Station Pont de Sèvres (sortie n°2)
Parking
Parkings de la gare du tramway et de l’entrée du Parc de Saint-Cloud
Tramway
T2
Arrêt Musée de Sèvres
Bus
169, 171, 179, 426
Arrêt Pont de Sèvres
Ateliers-démonstrations des créateurs du JAD
© JAD
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