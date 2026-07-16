De la Manufacture royale de porcelaine à France Education international en passant par l’École normale supérieure de jeunes filles, France Education international, Sèvres

Informations pratiques

De la Manufacture royale de porcelaine à France Education international en passant par l’École normale supérieure de jeunes filles 19 et 20 septembre France Education international Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Depuis le milieu du XVIIIᵉ siècle, ce lieu a accueilli trois institutions majeures qui ont marqué l’histoire française : la Manufacture royale de porcelaine de Sèvres (1756-1876), l’École normale supérieure de jeunes filles (1881-1940), puis, depuis 1945, le Centre international d’études pédagogiques, devenu France Éducation international.

Si leurs missions étaient différentes, ces institutions partagent deux héritages communs. Le premier est celui de l’innovation : de la création de la porcelaine dure qui fit la renommée de Sèvres, à la formation des futures élites féminines de la République, en passant par le développement de l’expertise française en éducation, en français langue étrangère et en évaluation linguistique. Le second est une ouverture constante sur le monde : les porcelaines de Sèvres furent des ambassadeurs du savoir-faire français, les étudiantes de l’ENS voyageaient et apprenaient les langues étrangères, tandis que France Éducation international œuvre aujourd’hui dans plus de 180 pays au service de la coopération éducative et linguistique et de la langue française.

À travers ses bâtiments, ses jardins et son histoire, ce site raconte ainsi près de trois siècles d’excellence française, de transmission des savoirs et de dialogue entre les cultures.

France Education international 1 avenue Léon Journault, 92310 Sèvres Sèvres 92310 Les Bruyères Hauts-de-Seine Île-de-France +33(0)1 45 07 60 00 https://www.france-education-international.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.france-education-international.fr/actualites/journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}] Depuis le milieu du XVIIIᵉ siècle, ce lieu a accueilli trois institutions majeures qui ont marqué l’histoire française : la Manufacture royale de porcelaine de Sèvres (1756-1876), l’École normale supérieure de jeunes filles (1881-1940), puis, depuis 1945, le Centre international d’études pédagogiques, devenu France Éducation international.

Si leurs missions étaient différentes, ces institutions partagent deux héritages communs. Le premier est celui de l’innovation : de la création de la porcelaine dure qui fit la renommée de Sèvres, à la formation des futures élites féminines de la République, en passant par le développement de l’expertise française en éducation, en français langue étrangère et en évaluation linguistique. Le second est une ouverture constante sur le monde : les porcelaines de Sèvres furent des ambassadeurs du savoir-faire français, les étudiantes de l’ENS voyageaient et apprenaient les langues étrangères, tandis que France Éducation international œuvre aujourd’hui dans plus de 180 pays au service de la coopération éducative et linguistique et de la langue française.

À travers ses bâtiments, ses jardins et son histoire, ce site raconte ainsi près de trois siècles d’excellence française, de transmission des savoirs et de dialogue entre les cultures. Accès via la ligne 9 du métro

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