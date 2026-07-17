Visite guidée patrimoine architectural, Le JAD Jardin des métiers d’Art et du Design, Sèvres

Informations pratiques

Visite guidée patrimoine architectural 19 et 20 septembre Le JAD Jardin des métiers d’Art et du Design Hauts-de-Seine

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Venez découvrir la dimension architecturale et patrimoniale du JAD installé dans un batiment aux milles vies. Construit dans les années 30 dans une esthétique art déco, le batiment a d’abord servi d’ateliers de fabrication à la Manufacture de Sèvres avant que des travaux ne l’agradissent après la seconde guerre mondiale.

Les deux façades du batiments cachent chacune leur histoire qui vous sera dévoilé par des médiatrices.

Le JAD Jardin des métiers d’Art et du Design 6 grande rue 92310 Sèvres Sèvres 92310 Les Bruyères Hauts-de-Seine Île-de-France http://le-jad.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-jad.fr/ »}] Depuis septembre 2022, le JAD, Jardin des métiers d’Art et du Design offre aux professionnels un lieu unique de création et d’émulation, dans les bâtiments classés Monument historiques de l’ancienne école nationale de céramique de Sèvres. Une vingtaine d’ateliers, un lieu d’exposition ainsi que des espaces collectifs de travail et d’échanges formeront le creuset propice à la création en collaboration, à l’innovation, à la transmission et à la promotion des savoir-faire. Métro

Ligne 9

Station Pont de Sèvres (sortie n°2)

Parking

Parkings de la gare du tramway et de l’entrée du Parc de Saint-Cloud

Tramway

T2

Arrêt Musée de Sèvres

Bus

169, 171, 179, 426

Arrêt Pont de Sèvres

Visite commentée « patrimoine architectural »

©EglantineAubry