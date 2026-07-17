Visite guidée patrimoine architectural, Le JAD Jardin des métiers d’Art et du Design, Sèvres
samedi 19 septembre 2026 · Le JAD Jardin des métiers d'Art et du Design · Sèvres
Informations pratiques
Visite guidée patrimoine architectural 19 et 20 septembre Le JAD Jardin des métiers d’Art et du Design Hauts-de-Seine
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00
Venez découvrir la dimension architecturale et patrimoniale du JAD installé dans un batiment aux milles vies. Construit dans les années 30 dans une esthétique art déco, le batiment a d’abord servi d’ateliers de fabrication à la Manufacture de Sèvres avant que des travaux ne l’agradissent après la seconde guerre mondiale.
Les deux façades du batiments cachent chacune leur histoire qui vous sera dévoilé par des médiatrices.
Le JAD Jardin des métiers d’Art et du Design 6 grande rue 92310 Sèvres Sèvres 92310 Les Bruyères Hauts-de-Seine Île-de-France http://le-jad.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-jad.fr/ »}] Depuis septembre 2022, le JAD, Jardin des métiers d’Art et du Design offre aux professionnels un lieu unique de création et d’émulation, dans les bâtiments classés Monument historiques de l’ancienne école nationale de céramique de Sèvres. Une vingtaine d’ateliers, un lieu d’exposition ainsi que des espaces collectifs de travail et d’échanges formeront le creuset propice à la création en collaboration, à l’innovation, à la transmission et à la promotion des savoir-faire. Métro
Ligne 9
Station Pont de Sèvres (sortie n°2)
Parking
Parkings de la gare du tramway et de l’entrée du Parc de Saint-Cloud
Tramway
T2
Arrêt Musée de Sèvres
Bus
169, 171, 179, 426
Arrêt Pont de Sèvres
Visite commentée « patrimoine architectural »
©EglantineAubry
À voir aussi à Sèvres (Hauts-de-Seine)
- De la Manufacture royale de porcelaine à France Education international en passant par l’École normale supérieure de jeunes filles, France Education international, Sèvres 19 septembre 2026
- Le Grand Jeu du JAD : découvriez l’univers du design et des métiers d’art, Le JAD Jardin des métiers d’Art et du Design, Sèvres 19 septembre 2026
- Visite découverte de la maison des Jardies, Maison des Jardies, Sèvres 19 septembre 2026
- Chromatique Souterraine, Le JAD Jardin des métiers d’Art et du Design, Sèvres 19 septembre 2026
- Portes ouvertes des créateurs du JAD, Le JAD Jardin des métiers d’Art et du Design, Sèvres 19 septembre 2026