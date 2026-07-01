Visite découverte de la maison des Jardies, Maison des Jardies, Sèvres

Informations pratiques

Visite découverte de la maison des Jardies 19 et 20 septembre Maison des Jardies Hauts-de-Seine

Gratuit, sur inscription, limité à 18 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

Réservez votre place pour une visite commentée de 45 min à la découverte de la maison des Jardies à Sèvres !

Construite sur le versant sud du domaine de Saint-Cloud, la maison des Jardies était à l’origine une simple habitation de vigneron. Son cadre reposant et idéalement situé près de Paris, attire au XIXe siècle des personnalités qui marqueront le site de leur empreinte.

Honoré de Balzac s’installe en 1837 au lieu-dit Les Jardies. À l’aide de documents, d’objets et d’œuvres d’art qui vous seront présentés, vous comprendrez pourquoi l’écrivain s’est installé ici et quels ont été ses projets.

En 1878, c’est au tour de Léon Gambetta de vivre à la maison des Jardies. Il ne profite pas longtemps de ce havre de paix car l’homme politique s’y blesse accidentellement et meurt dans sa demeure le 31 décembre 1882. Le parcours de visite vous amènera à découvrir ses origines, sa carrière et son engagement hors-pair pour la République.

Attention : réservation obligatoire, places limitées.

Maison des Jardies 14 avenue Gambetta, 92310 Sèvres, France Sèvres 92310 Hauts-de-Seine Île-de-France 0145346122 http://maison-jardies.monuments-nationaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 45 34 61 22 »}, {« type »: « email », « value »: « maison-des-jardies@monuments-nationaux.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.maison-des-jardies.fr »}] Maison des Jardies construite avant 1771, modifiée au XIXe siècle et habitée par Honoré de Balzac de 1837 à 1840, puis par Léon Gambetta qui l’acquit en 1878 et y mourut en 1882. Monument aménagé en 1892 ; il contenait le cœur de Gambetta, qui a été transféré au Panthéon en 1920. SNCF depuis Paris ou Versailles : Transilien L (arrêt : Gare de Sèvres/Ville-d’Avray) – Métro depuis Paris : au métro 9 Pont de Sèvres, prendre le Bus 426 (arrêt : Gare Sèvres/Ville-d’Avray) – Parc de Saint-Cloud : à 300m en contrebas de la Porte des Vignes

Visite commentée

© Maison des Jardies – Centre des monuments nationaux