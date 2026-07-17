Chromatique Souterraine, Le JAD Jardin des métiers d’Art et du Design, Sèvres

Informations pratiques

Chromatique Souterraine 19 et 20 septembre Le JAD Jardin des métiers d’Art et du Design Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Lauréat de l’appel à projets « Partage ton Grand Paris », la designer Lucie Ponard invente de nouveaux usages pour les terres excavées des chantiers du Grand Paris Express.

Cette exposition présente les travaux et recherches du projet Chromatiques souterraines, portés par Lucie Ponard. Le projet lauréat de l’appel à projets Partage Ton Grand Paris, avec le soutien de la Société des grands projets, en partenariat avec la Métropole du Grand Paris. Coordination artistique et production déléguée : Centquatre-Paris et Playtime.

Au cours de l’exposition, il sera possible de venir réaliser, avec petits et grands, une fresque collaborative avec les outils de la designer, réalisés à partir de terres d’excavation.

Le JAD Jardin des métiers d’Art et du Design 6 grande rue 92310 Sèvres Sèvres 92310 Les Bruyères Hauts-de-Seine Île-de-France http://le-jad.fr Depuis septembre 2022, le JAD, Jardin des métiers d’Art et du Design offre aux professionnels un lieu unique de création et d’émulation, dans les bâtiments classés Monument historiques de l’ancienne école nationale de céramique de Sèvres. Une vingtaine d’ateliers, un lieu d’exposition ainsi que des espaces collectifs de travail et d’échanges formeront le creuset propice à la création en collaboration, à l’innovation, à la transmission et à la promotion des savoir-faire. Métro

Ligne 9

Station Pont de Sèvres (sortie n°2)

Parking

Parkings de la gare du tramway et de l’entrée du Parc de Saint-Cloud

Tramway

T2

Arrêt Musée de Sèvres

Bus

169, 171, 179, 426

Arrêt Pont de Sèvres

Exposition « Chromatique Souterraine »

©Lisa Grand